28-Jähriger kann Vorwurf der Schwarzfahrt nicht widerlegen

Eine Schwarzfahrt am 28. März vergangenen Jahres auf der Hofheimer Straße in Haßfurt kostet einen 28-jährigen Mann aus dem Maintal nun 2520 Euro. Außerdem ist er seinen Führerschein für mindestens zehn weitere Monate los und er muss darüber hinaus seinen Rechtsanwalt sowie die Kosten des Strafverfahrens zahlen, das am Mittwoch am Amtsgericht in Haßfurt stattfand.

Zum Verhängnis wurde dem 28-Jährigen der Umstand, dass die Mercedes S-Klasse, in der er fuhr, seit längerem im Visier der Polizei ist und regelmäßig von den Beamten kontrolliert wird. Auch einem Polizeibeamten der Schweinfurter Polizei sind sowohl das Fahrzeug als auch der Angeklagte wohlbekannt. Der Ordnungshüter war am Tattag privat in Haßfurt unterwegs. Er fuhr auf der Hofheimer Straße stadteinwärts, als ihm der Angeklagte entgegenkam. Auf Höhe des Krankenhauses fuhren die beiden aneinander vorbei. Dabei erkannte der Polizist seinen "Kunden" am Steuer des Wagens, wie er vor Gericht im Zeugenstand aussagte. Auf dem Beifahrersitz sei ein fünf bis sieben Jahre altes Kind gesessen, gab er zu Protokoll. Ihm sei bekannt gewesen, dass der Fahrer des Mercedes keinen Führerschein habe, weshalb er sogleich per Handy seine Kollegen der Polizeidienststelle in Haßfurt informiert habe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung sei jedoch ins Leere gelaufen. Bei einer anschließenden Wahllichtbildvorlage habe er den Angeklagten eindeutig wiedererkannt, sagte der Beamte. Den Angeklagten kenne er bereits aus dem Jahr 2017. Damals sei seine damalige Lebensgefährtin in Schweinfurt verhört worden, wobei der Angeklagte anwesend war.

Der Angeklagte selbst beteuerte vor Gericht seine Unschuld. Er sei nicht gefahren, sondern sein Bruder. Außerdem sei noch ein Freund dabei gewesen, der ebenfalls einen Führerschein habe, sowie das Kind, dass allerdings auf der Rückbank gesessen sei. "Warum hätte ich fahren sollen?", stellte er in den Raum. Er habe damals kürzere Haare gehabt. Vielleicht habe ihn der Zeuge verwechselt.

Doch als auf Veranlassung der Richterin Ilona Conver der Bruder neben dem Angeklagten auf der Anklagebank Platz nahm, blieb der Polizist der Inspektion Schweinfurt bei seiner Aussage. "Er ist es eindeutig", belastete er den Angeklagten, wonach der Staatsanwalt dem Angeklagten riet, seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen, da die Beweislast erdrückend sei. "Oder wollen Sie die Nummer durchziehen und Zeugen in eine Falschaussage hineinreiten, die ich strafrechtlich verfolgen werde?", fragte er den Angeklagten. Doch der 28-Jährige bestand darauf, den Prozess fortzuführen.

Die anschließenden Zeugenaussagen waren dermaßen unterschiedlich und konnten das Gericht daher nicht von der Unschuld des Angeklagten überzeugen. Als Verteidiger Hans Andree dann noch die Anhörung zweier weiterer Zeugen forderte, platzte der Vorsitzenden der Kragen: "Sie stehen auf verlorenem Posten. Es wird immer schlimmer. Die Aussagen der Entlastungszeugen sind voller Widersprüche", sagte die Richterin. Das sah auch der Staatsanwalt so. Er forderte eine Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro plus eine einjährige Führerscheinsperre und ein dreimonatiges Fahrverbot. Negativ zu Buche schlage die Tatsache, dass der Angeklagte einschlägig vorbestraft ist. Bereits im Jahr 2014 musste er seinen Führerschein nach einer Fahrt unter Drogeneinfluss abgeben. Drei Jahr später wurde er auf der Maintalautobahn ohne Fahrererlaubnis erwischt.

Der Verteidiger forderte, der Aussage eines Polizeibeamten nicht mehr Gewicht beizumessen als der Aussage anderer Zeugen. Beide Fahrzeuge seien mit 40 bis 50 Stundenkilometern aneinander vorbeigefahren, so dass sein Mandant nur für Sekunden zu sehen gewesen sei. Möglicherweise habe es Lichtreflektionen auf der Windschutzscheibe gegeben. Die Schuld des Angeklagten sei daher nicht eindeutig nachzuweisen, weshalb er freizusprechen sei.

Richterin Ilona Conver war jedoch von der glaubhaften Aussage des Polizeibeamten überzeugt. Die vermeintlichen Entlastungszeugen hätten widersprüchlich ausgesagt und versucht, dem 28-Jährigen ein Alibi zu verschaffen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.