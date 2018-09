230 Gläubige aus Haßfurt haben sich auf den Weg gemacht

Die Pilger hatten sich in der Stadtpfarrkirche versammelt, um sich auf die Fußwallfahrt vorzubereiten, die unter dem Thema "Mögen Engel dich begleiten" steht. Wallfahrtsführer und Diakon Manfred Griebel stimmte die gut gelaunten Pilger auf das Thema ein und freute sich über die große Resonanz der Wallfahrt.

Als erstes Tagesziel wurde am Sonntagabend das herrliche Pfarrheim im Thundorfer Schloss erreicht. Am Montag führte der Weg über Poppenlauer und Nüdlingen nach Großenbrach. Hier schloss sich eine weitere große Gruppe von Wallfahrern den Haßfurtern an.

Über Aschach und Waldberg führt der Weg dann mit einem langen Anstieg zur Klosterkirche den Kreuzberg hinauf. Die Kirche werden die Wallfahrer in den Nachmittagsstunden des heutigen Dienstags erreichen. Dort findet dann eine Dankandacht statt, nach der man den Tag gemütlich ausklingen lässt.

Nach dem Kreuzweg beim Sonnenaufgang und dem Frühstück feiert man am morgigen Mittwoch in der Klosterkirche noch einen gemeinsamen Gottesdienst, ehe es nach der Verabschiedung wieder in Richtung Heimat zurückgeht.

Die Kreuzbergwallfahrer werden nach sechs Lauftagen und 190 Kilometern am Freitag, 7. September, gegen 17 Uhr in Haßfurt wieder ankommen und auf dem Marktplatz ein Kreuzbergfest feiern. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen.