19-Jähriger verpasste Gleichaltrigem ein Veilchen

Mit reichlich Alkohol in der Blutbahn hat am 1. Dezember vergangenen Jahres nach 1 Uhr nachts in Trappstadt (Rhön-Grabfeld-Kreis) vor einem Gästehaus ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Haßberge einem Gleichaltrigen die Faust ins Gesicht gerammt. Das Opfer erlitt ein blaues Auge (umgangssprachlich: Veilchen) und sah nach eigenen Angaben auf dem verletzten Auge mehrere Tage lang nur verschwommen.

Am Montag erhielt der schlagfertige Heranwachsende die Quittung am Amtsgericht in Haßfurt, wo ihn Richter Martin Kober zu einer Geldauflage in Höhe von 800 Euro verurteilte. Das Geld geht an den Jugendtreff Ebern.

Auf der Anklagebank räumte der Angeklagte die Tat kleinlaut ein. Er habe sein Opfer zuvor noch nie gesehen. Der 19-Jährige habe ihn geschubst und gedroht: "Ich hau dir auf die Fresse." Daraufhin habe er ihn geschlagen, gab der Angeklagte zu. Seitdem habe er seinen Alkoholkonsum stark reduziert, beteuerte er vor dem Gericht.

Die Staatsanwältin hielt ihm vor, dass er erst zwei Monate vor der Tat, am 30. September 2019, wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht stand. Das Verfahren wurde damals eingestellt.

Das Opfer sagte im Zeugenstand, dass er selbst den Angeklagten nicht provoziert habe. Ein Streit mit ihm habe sich hochgeschaukelt, bis er die Faust ins Gesicht bekam. Entschuldigt habe sich der Angeklagte bei ihm nicht, weshalb er Anzeige erstattet habe.

Die Entschuldigung holte der Angeklagte vor Gericht nach. Im nüchternen Zustand sei er zugänglich und einsichtig, attestierte ihm die Jugendgerichtshelferin, die als Strafe eine Geldauflage nach Jugendrecht empfahl. Die Staatsanwältin wies auf die "hohe Rückfallgeschwindigkeit" hin und forderte eine Geldauflage von 800 Euro, die der Vorsitzende übernahm. Das Urteil ist rechtskräftig.