19-Jährige überschlägt sich mit ihrem Mazda auf der A70

Der Schutzengel fuhr anscheinend bei einer jungen Frau mit, die sich Dienstagnacht auf der Maintalautobahn mit ihrem Auto überschlagen hat.

Die 19-Jährige aus dem Landkreis Haßberge befuhr die A70 zwischen den Anschlussstellen Haßfurt/Theres und Knetzgau in Richtung Bamberg, als sie kurz nach 22.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Der Mazda fuhr auf die Böschung, überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin, die sich alleine im Fahrzeug befand, wurde leicht verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen in das Klinikum Bamberg gebracht.