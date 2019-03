Haßfurt 25.03.2019

Bildung

100 Jahre Waldorfschule: Wie die Waldorfschule in Haßfurt ankommt

Die Waldorfschule in Haßfurt feiert in diesem Jahr nicht nur den 100. Geburtstag der Gründung einer Waldorfschule. Seit 2000 gibt es die Waldorfschule in Haßfurt. Seit diesem Zeitpunkt steigen die Schülerzahlen.