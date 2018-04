100 Blechbläser geben den Ton an

Es ist wieder soweit: Auch in diesem Jahr veranstaltet der Bezirksposaunenchor des Dekanats Rügheim ein in dieser Art weit über Unterfranken hinaus einmaliges Konzert. 100 Blechbläser aus nahezu allen 24 Posaunenchören des Dekanates Rügheim vereinigen sich unter Leitung von Bezirkschorleiter Jürgen Koch zu einem tollen Klangerlebnis in der Magdalenenkirche in Ebelsbach am Sonntag den 15. April um 17 Uhr.



330 Bläser musizieren derzeit im Dekanat Rügheim zur Ehre Gottes und zur Freude ihrer Mitmenschen. Ein Teil von ihnen engagiert sich auch im Bezirksposaunenchor, den Jürgen Koch seit 2004 leitet.



Auch flotte Rhythmen dabei

Die Besucher können sich auf einen ganz besonderen musikalischen Höhepunkt freuen. Gespielt werden sowohl Werke von Johannes Sebastian Bach, dem Altmeister der Posauenchorliteratur, als auch von zeitgenössischen Komponisten der Szene wie Richard Roblee oder Dieter Wendel. Außerdem wird der "kleine Bezirkschor" das Konzert mit einigen flotten Rhythmen bereichern.



Das Motto des diesjährigen Konzertes lautet "alles, was Odem hat, lobet den Herrn" und steht unter der Leitung von Bezirkschorleiter Jürgen Koch. Außerdem spielt Ludwig Wolf auf der Orgel, die Moderation liegt in den Händen von Bezirksobmann Pfarrer Manfred Greinke.



Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, über eine Spende für die Posaunenarbeit im Dekanat würde man sich freuen.