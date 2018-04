Supergemeinden-Aktion vorbei: Der Gewinner

Ja, ich bin damit einverstanden, dass ich über Angebote der Mediengruppe Oberfranken und deren verbundenen Unternehmen bis auf Widerruf informiert werden darf. Ich kann der Nutzung meiner persönlichen Daten jederzeit durch Nachricht in Textform an den Verlag oder an vertrieb@inFranken.de widersprechen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu deren werblicher Nutzung findet nicht statt.

Per E-Mail