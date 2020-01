In Zirndorf (Kreis Fürth) attackierte eine 25-jährige Frau in der Nacht auf Mittwoch (29.01.2020) eine Notärztin. Das berichtet die Polizei.

Gegen 2.30 Uhr hatte die Frau selbst den Rettungsdienst in die Nürnberger Straße gerufen. Die 25-Jährige hatte gesundheitliche Probleme. Dann griff sie die Rettungskräfte an.

Patientin spuckt Tabletten aus und greift Notärztin an

In einer psychischen Ausnahmesituation spuckte die Frau Tabletten aus, die ihr verabreicht worden waren. Ohne Vorwarnung griff sie die Notärztin an und riss ihr einen Büschel Haare vom Kopf. Am Ende musste die 39-jährige Ärztin selbst medizinisch versorgt werden, außerdem wurde ihre Brille beschädigt.