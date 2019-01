Wie die Polizei berichtet, hat eine Frau am Dienstag (29.1.) gegen 14.30 Uhr einen Notruf abgesetzt. Sie und eine weitere Geschädigte waren von einem Mann niedergestochen worden.

Der Sohn der Anruferin ging mit einer Stichwaffe auf seine Mutter sowie auf seine Lebensgefährtin los. Die von der Verletzten hinzugerufene Polizei kam am Tatort im Ortsteil Egersdorf an und traf dort den mutmaßlichen Täter, einen 49-Jährigen an, der umgehend verhaftet wurde.

Ursache für Gewalttat noch unklar

Die beiden Opfer, seine 71-jährige Mutter und seine 38-jährige Lebensgefährtin, wurden von Ärzten notversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Sie hatten schwere Stichverletzungen am Oberkörper erlitten.

Die Mordkommission der Kripo Fürth übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zum Sachverhalt. Weshalb es zu dieser Tat gekommen ist, ist derzeit noch unklar.

Der Beschuldigte wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Fürth zur Prüfung der Haftfrage überstellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

