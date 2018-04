Zeugen gesucht: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Mittelfranken

Ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag eine Tankstelle in der Rothenburger Straße in Oberasbach. Laut der Polizei drohte er mit einer Schusswaffe. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der maskierte Täter betrat die Tankstelle gegen 02.45 Uhr und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die beiden Mitarbeiterinnen der Tankstelle übergaben dem Räuber mehrere Hundert Euro, woraufhin dieser in unbekannte Richtung flüchtete.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Zuhilfenahme des Polizeihubschraubers waren erfolglos.



Täterbeschreibung

Der Täter war männlich, etwa 25 Jahre alt, 180 cm groß, schlank/athletisch und sprach hochdeutsch möglicherweise mit ausländischem Akzent. Er war mit einer schwarzen engen Hose, einem hellgrauen Kapuzenpullover sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Des Weiteren trug er eine Sturmhaube und führte einen Rucksack mit.



Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.