Wolf in Mittelfranken gesichtet: Erster Fall im Landkreis Fürth

Cadolzburg: Die Meldungen über Wolfssichtungen in Franken reißen nicht ab. Erst kürzlich wurde ein Wolf in Oberfranken entdeckt. Nun also im mittelfränkischen Landkreis Fürth - doch es gibt vorsichtige Entwarnung.

Wildkamera fängt Wolf ein

Eine Wildkamera hat erstmals einen Wolf im Landkreis Fürth erfasst. In den vergangenen zwei, drei Jahren habe es immer wieder Risse von Rehen gegeben, die auf einen Wolf in der Region hinwiesen, sagte der Vorsitzende der Jägerschaft der Kreisgruppe Fürth, Erich Reichert, am Dienstag. "Es ist nur eine Frage der Zeit gewesen, bis er bei uns dokumentiert wird."

Vorsitzender der Jägerschaft hält Wolfssichtung für eine Ausnahme

Medien hatten zuvor über die Wolfssichtung berichtet. Reichert geht aber nicht davon aus, dass sich der Wolf dauerhaft im dicht besiedelten Landkreis Fürth niederlässt. Seiner Ansicht nach handelt es sich um ein junges Tier auf der Suche nach einem eigenen Revier.