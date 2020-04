Nach einem Streit in einem fränkischen Supermarkt wird gegen zwei Männer ermittelt, berichtet die Polizei. Der Vorfall spielte sich am Samstagnachmittag (25. April 2020) in Wilhermsdorf im Landkreis Fürth ab. Es ging um die geltenden Corona-Regeln.

Gegen 15 Uhr gerieten eine Kassiererin und zwei Kunden in Streit. Die Männer wollten sich nicht an die Abstandsregeln halten. Daraufhin entriss einer der Männer, ein 31-Jähriger, der Verkäuferin eine Gurke und warf sie in Richtung der Frau.