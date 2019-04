Am Samstagnachmittag (06.04.2019) kam es nahe Wilhermsdorf im Kreis Fürth auf der Staatsstraße 2413 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 56-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

Gegen 13:45 Uhr war der 56-Jährige mit seinem Renault auf der Staatsstraße 2413 unterwegs und wollte nach links in die Staatsstraße 2252 in Richtung Markt Erlbach abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem Audi , der auf der Staatsstraße 2252 in Richtung Wilhermsdorf fuhr.

Unfallopfer mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort kam der 56-Jährige mit einem Rettungshubschrauber mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in eine Klinik. Der Fahrer des Audi (28) und seine Beifahrerin (27) kamen mit dem Rettungsdienst ebenfalls in eine Klinik.

Die Verkehrspolizei Fürth nahm den Unfall auf. Zur Klärung von Unfallursache und -hergang wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen. An der Unfallstelle waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wilhermsdorf eingesetzt.

Die beiden Staatsstraßen waren für die Dauer der Unfallaufnahme weiträumig gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Lesen Sie auch auf inFranken.de:Verkehrsunfall in Oberfranken: Mann wird am Steuer bewusstlos