Am Neujahrstag (01.01.2020) ereignete sich kurz nach Mitternacht zwischen Weinzierlein und Ammerndorf im Landkreis Fürth ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Das berichtet die Polizei.

Auto überschlägt sich mehrfach

Der 56-Jährige fuhr gegen 00.30 Uhr die Staatsstraße 2245 von Weinzierlein in Richtung Ammerndorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er, ohne Beteiligung anderer, mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Der Autofahrer zog sich durch den Unfall schwerste Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen befindet er sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth nahm den Unfall vor Ort auf.

