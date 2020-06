Fürth vor 47 Minuten

Unfallflucht: Autofahrerin bringt Biker zu Fall - und macht sich aus dem Staub

Am Dienstagvormittag hat sich an der Billinganlage in Fürth ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.