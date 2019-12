Landkreis Fürth: 20-Jährige überschlägt sich mit Auto. Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Unfallflucht. Am Donnerstag (19.Dezember 2019) ereignete sich auf der Kreisstraße FÜ 11 bei Wilhermsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-Jährige verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Zeugenhinweise.

Unfall auf Kreisstraße: Fahrerin verunglückt nach Ausweichversuch

Laut Mitteilung der Polizei fuhr die junge Peugeot-Fahrerin gegen 12.40 Uhr auf der Kreisstraße FÜ 11 von Seubersdorf kommend in Richtung Kirchfarrnbach. Ein bislang unbekannter Wagen soll ihr in der Folge auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein.