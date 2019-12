Cadolzburg vor 25 Minuten

Verkehrsunfall

Unfall in Mittelfranken: Kleinbus überschlägt sich - 49-Jähriger schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag ist ein 49-jähriger Autofahrer in Mittelfranken mit seinem Kleinbus von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.