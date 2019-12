Bei einem Autounfall in Fürth am Freitagabend (6.12.2019) stießen an einer Kreuzung zwei Autos zusammen, berichtet NEWS5. Ein Wagen kam dabei von der Wilhelmshavener Straße, der andere fuhr auf der Würzburger Straße stadtauswärts. Nach der Kollision blieb eines der beiden Fahrzeuge auf dem Dach liegen.

Krankenwagen nach Unfall in Fürth im Einsatz: Offenbar niemand verletzt

Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar niemand, obwohl ein Krankenwagen im Einsatz war. Der Polizei Mittelfranken liegen am Samstagmorgen (7.12.2019) keine Informationen zu einem "Personenschaden" bei einem Unfall am Freitagabend in Fürth vor, berichtet eine Sprecherin inFranken.de.