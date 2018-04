Tödlicher Unfall in Mittelfranken: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Polizeiauto

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Zirndorf und Ammerndorf im Kreis Fürth ereignet.



Zusammenstoß war heftig



Nach einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Polizeiauto ist der 30-jährige Biker ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilt.Eine Streife der mittelfränkischen Polizei war mit Blaulicht auf einer Einsatzfahrt. Gegen 16.45 Uhr kollidierte das Einsatzfahrzeug im Kreuzungsbereich zur Ansbacher Straße in Wintersdorf mit einem Motorrad. Der 30-jährige Motorradfahrer war von der Ansbacher Straße in den Kreuzungsbereich zur Rothenburger Straße eingefahren. Dabei übersah der Mann das heranfahrende Polizeiauto, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.Dieser war so heftig, dass das Motorrad in ein weiteres, entgegenkommendes, Auto krachte. Das Motorrad wurde in der Folge in sämtliche Einzelteile zerlegt. Die Straße glich einem Trümmerfeld. Auch die beiden Autos, die am Unfall beteiligt waren, wurden laut Polizei total beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Streifenpolizisten, ein 30-Jähriger und seine 22-jährige Kollegin sowie der 68-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos blieben äußerlich unverletzt. Sie stehen unter Schock und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und dort betreut.Die genauen Hintergrunde zum Unfallhergang sind derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen der Polizei. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Hergang zu konstruieren. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, um Luftaufnahmen zu machen.Das betroffene Teilstück der Rothenburger Straße war während der Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten den Verkehr weiträumig ab. Die Sperrung der Rothenburger Straße wird voraussichtlich noch bis ungefähr 21:30 Uhr andauern, wie die Polizei mitteilt.