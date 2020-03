Am Sonntagnachmittag (15. März 2020) hat sich im mittelfränkischen Fürth ein schwerer Unfall ereignet, in dessen Folge ein Motorradfahrer tödlich verunglückte.

Wie die Polizei berichtet, war der 20-jährige Motorradfahrer gegen 16.30 Uhr in der Hafenstraße in Fürth (Mittelfranken) unterwegs, als er ins Schleudern kam und alleinbeteiligt stürzte. Dabei verletzte sich der junge Mann so schwer, dass er von einem Notarzt noch vor Ort reanimiert werden musste.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er noch am Abend seinen Verletzungen erlag. Ein Gutachter kam zur Unfallstelle, um den genauen Hergang zu klären.