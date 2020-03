Großhabersdorf vor 38 Minuten

Tödlicher Unfall in Franken: Fahrzeug verliert Ladung – Mann stirbt

Am Montagmorgen gab es in Mittelfranken einen tödlichen Unfall. Ein Handwerker-Fahrzeug verlor Teile seiner Ladung und traf dabei einen entgegenkommenden Transporter. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.