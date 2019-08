Tödlicher Unfall auf Bundesstraße in Mittelfranken

Mann steigt aus Pannenauto aus und wird erfasst

Bundesstraße gesperrt

Tödlicher Unfall auf Bundesstraße in Mittelfranken:

inFranken.de

Tödlicher Unfall bei Langenzenn: B8 gesperrt

Am Montagnachmittag (5. August 2019) hat sich nahe des mittelfränkischen Fürth ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge hat sich das Unglück auf der Bundesstraße 8 bei Langenzenn ereignet, wie die Polizei gegenüberbestätigte.

Der Fahrer eines Transporters mit Anhänger stieg auf der B8 aus, da sein Fahrzeug eine Panne hatte. Zu diesem Zeitpunkt krachte ein 32-jähriger Mann mit seinem Wagen in den Anhänger. Dabei wurde der Fahrer des Transporters erfasst und so schwer verletzt, dass er noch auf der Bundesstraße verstarb. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Nürnberg.

Die B8 ist aktuell in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer das Gebiet weiträumig zu umfahren. Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt.

B8 bei Laubendorf: Hier hat sich der Unfall ereignet

In Mittelfranken hat sich am Wochenende ein weiteres schweres Unglück ereignet: Drei Menschen kamen starben. Eine weitere Person schwebt noch in Lebensgefahr.

tu