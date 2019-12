Sieben Verletzte bei Unfall: Auto gerät in Gegenverkehr

Auf der B14 bei Stein im Landkreis Fürth in Mittelfranken ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen: Vier Autos waren darin verwickelt. Ersten Informationen zufolge geriet ein roter Lexus in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei Autos zusammen. Ein weiterer Wagen konnte nicht mehr ausweichen und prallte in die Unfallstelle. Bei der Kollision wurden sieben Menschen leicht verletzt, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt.