Schwer verletzt wurde ein Mensch bei einem Unfall am Montagmittag (15.07.2019) in Langenzenn-Laubendorf (Kreis Fürth). Das berichtet die Polizei in einer Erstmeldung. In dem Unfall im Hügelauweg sollen ein Motorrad und ein Auto verwickelt sein.

Sobald nähere Informationen bekannt sind, lesen Sie hier mehr.