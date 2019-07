Motorradunfall im Landkreis Fürth am Samstagnachmittag: Ein Motorradfahrer ist am Samstag, 27. Juli 2019, auf der Kreisstraße FÜ16 von seiner Maschine gestürzt. Dies bestätigte die Polizei Mittelfranken auf Nachfragen von inFranken.de.

Auf Fürther Kreisstraße: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Cadolzburger Ortsteils Roßendorf . Dabei zog sich der Biker so schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungshubschrauber ihn zur weiteren Behandlung in ein Klinikum fliegen musste. Offenbar war der Verunglückte alleinbeteiligt. Um die Unfallursache zu klären, wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Feuerwehr sicherte nicht nur die Unfallstelle ab, sondern stellte auch unter anderem den Brandschutz sicher.

