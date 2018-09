Kind (8) in Fürth angefahren: Frau begeht Fahrerflucht

Am Donnerstag, den 20. September 2018 wurde gegen Abend ein Kind angefahren. Die Autofahrerin ergriff daraufhin die Flucht. Abgespielt hat sich das ganze in der Fürther Innenstadt.

8-Jährige von Auto angefahren

Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren waren mit ihren Eltern gegen 17.55 Uhr auf der Theaterstraße in Richtung Theresienstraße unterwegs, als die Kinder die Theresienstraße an einer unübersichtlichen Stelle überquerten. Dabei wurde das 8-Jährige Mädchen von einem silbernen Kleinwagen angefahren. Am Steuer befand sich eine Frau.

Täterbeschreibung

Die Frau bremste kurz und begann dann Fahrerflucht in Richtung Badstraße. Bei der Schuldigen soll es sich um eine circa 20 bis 25 Jahre alte Frau mit schulterlangen, dunkelblonden Haaren handeln.

Mädchen muss ins Krankenhaus

Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß am Fuß verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugenaufruf

Die Fürther Verkehrspolizei sucht jetzt nach Zeugen die den Unfall beobachtet oder Hinweise zu dem silberfarbenen Kleinwagen oder der unbekannten Fahrerin haben. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911/9739970 zu melden.