Fürth: Junge (4) angefahren und verletzt - Autofahrerin flieht

Vierjähriger in Fürth angefahren - die Polizei sucht Zeugen: Am Morgen des 2. März gegen 08.40 Uhr liefen ein vierjähriger Junge und seine Mutter in Fürth in der Erlangerstraße auf Höhe der Flurstraße. Laut Polizei überquerten sie an einer Verkehrsinsel die Straße.

Das Kind lief dabei einige Meter vor seiner Mutter auf die Straße. Dabei stieß der Vierjährige mit einem vorbeifahrenden Auto zusammen.

Autofahrerin beging Fahrerflucht

Die Fahrerin des Auto hielt zwar kurz an, fuhr nach einem kurzen Wortwechsel aber weiter. Der Bub kam verletzt ins Klinikum Fürth.

Zum Video "Erste Hilfe leisten - so geht es richtig"

Das Unfallauto könnte laut Zeugenaussage ein grauer Audi A3 gewesen sein.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth ermittelt wegen Unfallflucht und sucht weitere Unfallzeugen. Hinweise zum Unfallhergang oder zur flüchtigen Autofahrerin können unter der Telefonnummer 0911/973997180 gemeldet werden.