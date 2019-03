Unfall im Landkreis Fürth - vier Verletzte: Am Montagvormittag (18. März 2019) ist es zwischen Zirnddorf und Wintersdorf zu einem Unfall gekommen. Darin waren laut örtlicher Polizei vier Autos verwickelt, vier Menschen wurden verletzt.

Zirndorf/Fürth: Verletzter mit Hubschrauber in Krankenhaus geflogen

Laut Informationen der Behörden musste eine verletzte Person mit dem Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die anderen drei Verletzten wurden per Rettungswagen in Kliniken gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2245. Diese ist derzeit (Stand: 13.23 Uhr) noch gesperrt. Laut einem Polizeisprecher dauert die Sperrung noch an, bis der hinzugezogene Gutachter seine Arbeit abgeschlossen hat.

Zur Unfallursache und weiteren Details des Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen noch.

