Radfahrer verunglückt in Fürth

Radler wird schwer verletzt

Notarzt versorgt Mann (53)

Schwerer Fahrradunfall in Fürth: Am Donnerstagabend (28. Juni 2019) hat sich ein Radunfall in Fürth (Mittelfranken) ereignet, bei dem ein 53-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Unfall passierte laut Polizei im Fritz-Mailaender-Weg. Der Radler war in Richtung der Billinganlage unterwegs, als er gegen einen geparkten Kleintransporter stieß.

Unfall in Fürth: Fahrradfahrer trug keinen Helm

Er stürzte und und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 53-Jährige trug keinen Helm. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. In Mittelfranken sind zuletzt zwei Radfahrer verunglückt. Sie wurden ebenfalls schwer verletzt.

