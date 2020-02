Großhabersdorf vor 52 Minuten

Drei Verletzte

Frontalcrash in Dorf: Senior kracht in Auto von Mutter (37) und Kind (2)

Am Mittwochabend ist ein 74-jähriger Senior mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Auf der Staatsstraße 2245 fuhr er mit seinem Fahrzeug frontal in ein entgegenkommendes Auto, an Bord waren eine 37-jährige Mutter und ihr zweijähriges Kind.