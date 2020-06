Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Mittelfranken schwer verletzt: Am Dienstagnachmittag (02.06.2020) hat sich auf der Auffahrt zur B8 bei Seukendorf (Landkreis Fürth) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem Motorrad die Auffahrt zur Bundesstraße 8 in Fahrtrichtung Neustadt an der Aisch entlang. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug in der Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Lkw zusammen, der gerade in der Gegenrichtung von der Bundesstraße abfuhr.

Motorradunfall auf B8 bei Seukendorf: Rettungsdienst bringt Schwerverletzten in Klinik

Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen Tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Zirndorf ist derzeit (Stand 15.55 Uhr) mit der Unfallaufnahme betraut. Die Auf- beziehungsweise Abfahrt an der Anschlusstelle Cadolzburg/Seukendorf ist für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Neustadt an der Aisch komplett gesperrt.