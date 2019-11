Überfall Fürth: Frau bricht schwer verletzt zusammen

Am Montagabend (18. November 2019) ist eine junge Frau in Fürth überfallen worden. Sie ging auf dem Gehsteig in der Langen Straße, als ein unbekannter Mann sie attackierte. Dieser schlug sie und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Das gelang ihm allerdings nicht.

Überfall in Fürth: Frau bricht zusammen

Die Frau konnte nach Hause fliehen, wo sie sich hilfesuchend an ihren Nachbarn wandte. Sie war zu diesem Zeitpunkt kaum mehr ansprechbar und brach kurze Zeit später zusammen. Daraufhin wurde sie im Krankenhaus stationär aufgenommen und behandelt.

Der Nachbar verständigte die Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat. Gesucht wird nach einem männlichen Täter mit folgender Beschreibung:

ungefähr 30 Jahre alt

knapp 1,90 Metter groß

schlanke bis hagere Figur

bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose

trug feste Winterschuhe

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken, unter der Telefonnummer 0911/2112-3333, in Verbindung zu setzen.