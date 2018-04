Tragödie in Mittelfranken: 56-Jähriger und seine zwei Hunde sterben bei Feuer in Gartenlaube

Bei einem Feuer in einer Gartenhütte ist in Mittelfranken ein Mann ums Leben gekommen. Feuerwehrleute entdeckten die Leiche des 56-Jährigen im Inneren der Laube, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Gegen 21:40 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass eine bewohnte Gartenhütte in Hardhof in Vollbrand stehe. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich ein aggressiver Hund auf dem Gelände, welcher anfangs die Lösch- und Rettungsarbeiten erschwerte. Als der Hund eingefangen wurde, gelang es den Brand komplett zu löschen.Dies berichtet die Polizei.



Aus der völlig zerstörten Gartenhütte konnte der 56-jährige Bewohner nur noch tot geborgen werden. Weiterhin wurden neben dem Leichnam zwei ebenfalls durch das Brandgeschehen verendete Hunde aufgefunden.





Die Ursache für das Feuer am Samstagabend war zunächst unklar - Spezialisten der Polizei untersuchten den Brandort am Sonntag. Die Beamten hatten zunächst keine Hinweise auf Brandstiftung.