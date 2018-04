Tragischer Unfall: Mittelfranke (19) prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Bei einem Unfall in Schwaben ist ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Fürth gestorben.Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr auf der B308 in Immenstadt (Kreis Oberallgäu). Ein 19-jähriger Mann aus dem Landkreis Fürth kam aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte Höhe Bühl am Alpsee gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 10.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Vor Ort war die Feuerwehr Immenstadt und leuchtete die Unfallstelle aus. Die B 308 war im Bereich der Unfallstelle bis 11.04.2018, 02.45 Uhr komplett gesperrt.