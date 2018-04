Tödliche Unfallflucht bei Fürth: Ermittler haben "vielversprechende Hinweise"

Neue vielversprechende Hinweise





Weiter Zeugen gesucht



Nach der tödlichen Unfallflucht bei Fürth am 12. Februar hat die Polizei nun eine Anwohnerbefragung in Stein und Umgebung durchgeführt.Wie bereits berichtet, hatten Passanten das 56-jährige Opfer an besagtem Abend gegen 20.00 Uhr in der Mühlstraße in Stein bei Nürnberg entdeckt und die Polizei verständigt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.Der aus dem Landkreis Nürnberger Land stammende 56-Jährige wies schwere Verletzungen auf. Nach bisher ermitteltem Sachverhalt geht die Ermittlungskommission Mühlstraße, die aus vier Beamten unter der Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Fürth ermittelt, davon aus, dass der Mann Opfer eines Verkehrsunfalls geworden ist.Am Donnerstag (22.02.2018) befragten Beamte der Ermittlungskommission mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei Anwohner und Passanten in Unterasbach, um weitere Erkenntnisse bezüglich des Geschehens vom 12. Februar zu gewinnen.Die Beamten erhielten dabei mehrere Hinweise, einige darunter scheinen nach ersten Bewertungen vielversprechend zu sein. Alle Bürgermitteilungen werden nun sukzessive bewertet und abgearbeitet.Insgesamt waren rund 50 Beamte eingesetzt, die in Unterasbach mehrere hundert Haushalte aufgesucht und Bewohner befragt haben. Möglicherweise werden die Einsätze in den nächsten Tagen auf das Stadtgebiet Stein ausgedehnt.Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911 97 39 97 - 180 oder der Polizeiinspektion Stein unter der Telefonnummer 0911/967 824 - 14 in Verbindung zu setzen.