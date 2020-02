Oberasbach bei Nürnberg vor 1 Stunde

Straßenzug verwüstet: Jugendliche hinterlassen tausende Euro Sachschaden in Mittelfranken

Insgesamt 15 Anzeigen wegen Sachbeschädigung gingen bei der Polizei in Stein ein: Zwei Jugendliche sollen in einer Straße in Oberasbach massive Zerstörung hinterlassen haben.