Störung im Bahnhof Fürth: Zeitweise erhebliche Behinderungen zwischen Bamberg und Nürnberg

Zu erheblichen Beeinträchtigungen im Pendlerverkehr kam es am Donnerstagmorgen auf der Bahnstrecke zwischen Bamberg und Nürnberg. Mittlerweile (Stand 8 Uhr) ist die Störung behoben und die Verkehrslage normalisiert sich.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es zuvor, am frühen Morgen, zu einer Fahrzeugstörung an einem Fernverkehrszug im Hauptbahnhof Fürth. Diese Störung behinderte den regulären Zugverkehr. "Bitte rechnen Sie mit erheblichen Verzögerungen", teilte die Bahn mit.

Die Situation für Pendler in die Franken-Metropole ist allgemein schwierig: So sind im Jahr 2019 allein drei Mega-Baustellen in und um Nürnberg geplant - es drohen heftige Staus.