"Sag einfach: Herzlich willkommen auf meinem Instagram-Blog!" Christian Krömer redet mit seiner Oma Lisbeth, die in ihrem braunen Fernsehsessel sitzt. "Des konn ich mir ned mergn", antwortet die Fränkin. Christian wiederholt seinen Satz. Seine Oma lacht. "Herzlich willkommen auf meinem Industrie-Blog.

" Naja - so ganz zufrieden ist Christian damit noch nicht. "Instagram-Blog!", schiebt die Oma noch schnell nach. "Mit deim Gschmarri do etzadla!" Ein Video dieser Szene, hochgeladen auf der Social-Media-Plattform Instagram, ist der Startschuss für zwei Influencer der etwas anderen Art.

Christian verliert Opa - und will Zeit mit Oma nutzen

Häufig bieten hübsch hergerichtete junge Mädchen Produkte auf der Plattform an und geben Einblicke in ihr scheinbar perfektes Leben. Christian und seine Oma Lisbeth aus Stein bei Nürnberg sind ein echtes Kontrastprogramm. Eines, das man so nicht häufig in sozialen Netzwerken findet. 30.000 Follower haben die beiden auf ihrer Seite "lisbeth_lissi" mittlerweile. Täglich besucht der Enkel seine Oma, täglich postet er etwas mit ihr und über sie. Der Kontakt war nicht immer so eng.