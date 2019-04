Stein bei Nürnberg: Haus im Wald geht in Flammen auf

Waldstück nahe Fürth - Feuer in leerstehendem Haus Zum Video "Waldstück nahe Fürth - Feuer in leerstehendem Haus"

In einem Waldstück bei Stein (Landkreis Fürth) ging am Donnerstagmorgen (18.04.2019) ein leerstehendes Haus in Flammen auf.

Laut ersten Informationen von News5 rückte die Feuerwehr an und musste zeitgleich mit den ersten Löscharbeiten Schlauchleitungen über mehr als 200 Meter verlegen, um die Wasserversorgung in dem abgelegenen Gelände zu sichern.

Den Brand hatten die Feuerwehrler schnell unter Kontrolle, jedoch dauerten die Nachlöscharbeiten einige Zeit an. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lesen Sie auch: Brandstiftung an Schule - Polizei spürt Täter mit Hubschrauber auf