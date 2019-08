Bielefeld vor 1 Stunde

SpVgg Greuther Fürth

Wie der FCN: Greuther Fürth verschenkt 2:0 Führung bei Arminia Bielefeld

Wie tags zuvor der Rivale aus Nürnberg verspielen auch die Fürther eine 2:0-Führung. In der Tabelle zieht das Kleeblatt damit zwar wieder am Club vorbei, dennoch überwiegt die Enttäuschung, in Bielefeld nicht dreifach gepunktet zu haben.