SpVgg Greuther Fürth siegt klar über Holstein Kiel

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die beiden Kontrahenten, Fürthund Kiel, zunächst vorsichtig blieben, fiel in der zweiten Hälfte die Entscheidung zugunsten der SpVgg Greuther Fürth.

In der 52. und 60. Minute fielen Treffer für Fürth, durch Keita-Ruel und Ideguchi. Die Entscheidung kam dann in der 83. Spielminute durch Keita-Ruel. Nach dem entscheidenden 3:0 verkürzte Kiel zwar noch in der 87. Minute auf 3:1, die drei Punkte waren da aber schon sicher auf Fürths Konto. Das vierte Tor durch Green in der Nachspielzeit zum endgültigen 4:1 fiel da nicht mehr stark ins Gewicht.

Mit diesem Ergebnis bleibt Fürth vorerst auf Platz 1 mit 11 Punkten - Kiel fällt auf Platz 6 in der Tabelle.