Greuther Fürth gegen Dynamo Dresden: Neuer Termin steht fest

Update: Neuer Termin steht fest - SpVgg Greuther Fürth gegen SG Dynamo Dresden

Die Zweitliga-Partie zwischen Greuther Fürth und Dynamo Dresden wurde neu terminiert: Das Spiel der 2. Bundesliga findet am 4.April um 19 Uhr statt.

Die Karten für das Spiel sind weiterhin gültig. Für das Fürther Kleeblatt bedeutet die Neuansetzung des Dresden-Spiels eine anstrengende Woche: Zunächst trifft die Spielvereinigung am 31.März auf Arminia Bielefeld, ehe am Donnerstag im Ronhof vorstellig wird. Bereits drei Tage später ist Darmstadt 98 in Fürth zu Gast.

Erstmeldung:SpVgg Greuther Fürth - SG Dynamo Dresden - Fußballspiel der 2. Bundesliga musste abgesagt werden: Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, ist das Spiel der SpVgg Greuther Fürth, das am Sonntag um 13.30 beginnen sollte, abgesagt. Als Grund gibt das Polizeipräsidium die schweren Sturmböen an, vor denen heute vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gewarnt wird.

Die Spielleitung habe entschieden, das Spiel aus diesem Grund abzusagen. Die Polizei bittet darum, dass die Menschen Familie, Freunde und Bekannte, die womöglich weit anreisen, dies mitzuteilen.

in Nachholtermin soll schnell fixiert werden.

Greuther Fürth-Dynamo Dresden: Das ist der Grund für die Spielabsage

Der Fürther Sportpark besitzt nach Angaben der Deutschen Fußball Liga nur eine Betriebserlaubnis bis zu Windstärke acht. Da höhere Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern erwartet wurden, konnte die Begegnung zum Schutz der Stadionbesucher und Spieler nicht ausgetragen werden.

"Für die über 2000 mitgereisten Dynamo-Fans tut es uns besonders leid, weil aufgrund der kurzfristigen Absage natürlich alle bereits vor Ort waren", sagte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. "Die Sicherheit und die Gesundheit aller Menschen gehen aber zu jeder Zeit vor." In Abstimmung zwischen dem Veranstalter und allen Sicherheitsträgern habe es letztlich keine andere Lösung gegeben, als das Spiel kurzfristig abzusagen.

Die Tickets für das Zweitligaspiel behalten ihre Gültigkeit. Ob eine Rückgabe möglich sein wird, ist offen.

