FCN gegen Greuther Fürth: So ging das Frankenderby am Sonntag aus

Ereignisloses Frankenderby: Das Spiel zwischen dem FCN und Greuther Fürth ging torlos 0:0 aus. Die Fans der beiden Mannschaften hatten natürlich auf einen Sieg gehofft. Das Spiel verlief recht ereignislos.

Debüt von Jens Keller verläuft erfolglos: FCN kommt nicht aus dem Tabellenkeller

Das Debüt von Jens Keller, neuer Trainer des FCN, verlief wahrscheinlich nicht wie erhofft. Der 1. FC Nürnberg kam bei seinem Erzrivalen Greuther Fürth nicht über ein Unentschieden hinaus. Damit bleibt der FCN im unteren Drittel der Zweitligatabelle. Fürth bleibt hingegen weiter unter den Top sieben.