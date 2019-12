Der doppelte Hrgota: SpVgg Greuther Fürth holt endlich wieder einen Sieg

Die SpVgg Greuther Fürth hat dank Stürmer Branimir Hrgota die kleine Durststrecke in der 2. Fußball-Bundesliga beendet und den Aufwärtstrend des VfL Bochum gestoppt.

Fürth gegen Bochum: Hrgota trifft doppelt, Leweling macht alles klar

Die Franken gewannen am Samstag nach zuvor drei Spielen ohne Sieg dank des Doppelpacks von Hrgota (17. und 87. Minute) 3:1 (1:0) gegen Bochum und festigten mit 22 Punkten aus 16 Spielen ihre Position im gesicherten Tabellenmittelfeld. Die erste Führung durch Hrgota glich Silvere Ganvoula (70.) aus, nach dem erneuten Hrgota-Treffer machte Jamie Leweling (90.+3) alles klar.

Der VfL, der zuvor aus vier Spielen ohne Niederlage acht Punkte holte, befindet sich mit 17 Zählern weiter im Bereich der Abstiegszone. Bochum hatte vor 8875 Zuschauern im ersten Durchgang zwar mehr Ballbesitz, war aber nur selten zwingend. Der ehemalige Bundesligaprofi Hrgota traf nach einer Hereingabe von Harvard Nielsen zum 1:0.

Die Gastgeber, bei denen Marco Caligiuri (Muskelfaserriss) und Paul Seguin (Gelbsperre) fehlten und Daniel Keita-Ruel zunächst draußen blieb, waren eigentlich im zweiten Durchgang am Drücker. Doch in einen riskanten Seitenwechsel von Tobias Mohr spritzte Bochums Danny Blum, der für Ganvoula auflegte. Doch Hrgota und Leweling machten den späten Fürther Erfolg noch klar.

