Deniz Aytekin: Fränkischer FIFA-Schiedsrichter gewährt spannende Einblicke in sein Leben

1,97 Meter groß, 84 Kilogramm schwer, 41 Jahre alt - gestatten: Deniz Aytekin, Schiedsrichter des Jahres 2019. Aytekin pfeift nicht nur seit Jahren in der Fußball-Bundesliga, sondern ebenfalls auf internationalem Tableau.

Bevor seine Schiedsrichter-Karriere an Fahrt aufnahm, lernte er sein Handwerk in Mittelfranken. Der 41-Jährige stammt aus dem Landkreis Fürth, genauer gesagt aus Oberasbach. Er pfeift für die Schiedsrichtergruppe Zirndorf.

Deniz Aytekin - aus Mittelfranken in die weite Welt

Die ARD-Dokumentation "Karte, Pfiffe, Fette Bässe" hat Deniz Aytekin kürzlich in seinem Alltag als Schiedsrichter begleitet und so einige seltene Einblicke hinter die Kulissen ermöglicht. Darin zeigt sich: Aytekin ist auf dem Platz nicht nur Maßregler, sondern auch Moderator, Vermittler und Erklärer. Er interpretiert seine Rolle als Schiedsrichter situativ angepasst - mal ruhig, beobachtend und im Austausch per Funk mit seinen Kollegen, mal aufbrausend, schnellen Schrittes und bestimmt.

"Seine Akzeptanz auf dem Spielfeld ist beachtlich." - Lutz Michael Fröhlich, sportlicher Leiter der DFB-Elite-Schiedsrichter