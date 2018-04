Sechs Verletzte bei Brand im Landkreis Fürth

Am Freitagmorgen (20.04.2018) brach in einem Mehrfamilienhaus in Roßtal (Landkreis Fürth) ein Brand aus. Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Personen verletzt.Gegen 05:45 Uhr verständigten mehrere Anrufer die Polizei sowie die Integrierte Leitstelle von dem Brand in der Jahnstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang aus einer Wohnung im ersten Stock starker Rauch. Die Freiwillige Feuerwehr Roßtal rettete aus dem Gebäude sechs Bewohner. Sie alle erlitten Rauchgasvergiftungen, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen.Derzeit (07:30 Uhr) ist die Freiwillige Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Zu diesem Zweck ist die Nürnberger Straße im Bereich der Jahnstraße gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Diesbezüglich wird die Fürther Kriminalpolizei im Laufe des Tages die Ermittlungen aufnehmen. Der entstandene Sachschaden ist enorm.