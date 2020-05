A73 bei Fürth: Motorradfahrer bei Unfall anscheinend lebensbedrohlich verletzt

Bericht: Biker fuhr auf Auto auf

Frankenschnellweg in Richtung Bamberg voll gesperrt

Schwerer Unfall auf A73 bei Fürth: Motorradfahrer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen - A73 Richtung Bamberg voll gesperrt. Auf der A73 von Nürnberg in Richtung Bamberg hat sich am Donnerstag (21.05.2020) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer offenbar lebensbedrohlich verletzt wurde.

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de mitteilte, ist der Frankenschnellweg aktuell (19.45 Uhr) in Fahrrichtung Bamberg voll gesperrt. Die Einsatzkräfte sind demnach noch vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Motorradfahrer an der Ausfahrt Fürth-Rohnhof abfahren. Hierfür zog er von der linken auf die rechte Fahrbahn. Dabei übersah er offensichtlich einen vorausfahrenden VW Lupo und krachte mit voller Wucht in dessen Heck. Dies berichtet die Agentur NEWS5.

Unfall auf A73 bei Fürth: Motorradfahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Der verletzte Biker wurde demnach umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen aus dem VW erlitten laut NEWS5 zum Teil leichte Verletzungen. Zur genauen Unfallursache konnte die Polizei noch keine Aussage treffen. Ein Gutachter ist derzeit (19.45 Uhr) noch an Unfallstelle.

Wie lange die A73 gesperrt ist, ist augenblicklich ebenfalls noch ungewiss.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.