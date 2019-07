Fürth vor 1 Stunde

Großeinsatz

Schüsse in Fürth? Polizei sperrt Bereich weiträumig ab und findet beschädigtes Fenster

Wegen angeblicher Schüsse in Fürth ist die Polizei am Mittwochabend zu einem großen Einsatz ausgerückt. Sie sperrte den Bereich um die Oststraße weiträumig ab. Zuvor hatte es einen Streit in einer Sozialunterkunft gegeben.