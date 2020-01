Bewaffneter Raubüberfall in Fürth-Burgfarrnbach. Polizei fahndet nach flüchtigem Täter: In Mittelfranken hat sich am Mittwochvormittag (15. Januar 2020) ein bewaffneter Raubüberfall ereignet.

Am Vormittag überfiel ein bislang unbekannter Täter ein Fachgeschäft für E-Zigaretten in Fürth-Burgfarrnbach. Der Täter soll mit einem Messer bewaffnet sein.

Fürth-Burgfarrnbach: Mann mit Messer überfällt E-Zigaretten-Shop

Der Unbekannte betrat gegen 10.15 Uhr das Geschäft in der Würzburger Straße im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.