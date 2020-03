Kurz vor Ladenschluss überfiel am Samstagabend (29.02.2020) ein unbekannter Täter einen Verbrauchermarkt in der Würzburger Straße in Fürth. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 19:55 Uhr bedrohte der unbekannte Mann die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Er griff dann selbst in die Kasse, entwendete einige Geldscheine und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, zu der Diensthunde und der Polizeihubschrauber angefordert wurden, verlief leider erfolglos.

Der mutmaßliche Räuber wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

Circa 25 Jahre alt

Etwa 165-170 cm groß, schlank

Sprach akzentfreies Deutsch

Hatte einen blonden Schnauzbart

Trug eine dunkle Hose und eine schwarze Regenjacke mit Kapuze

Zum Video "Wie setze ich einen Notruf richtig ab?"

Die Polizei sucht Zeugen

Die Fürther Kripo bittet nun eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise zu der Tat geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.